Verstappen: Ako to naprave, prvenstvo je gotovo

Svjetska automobilistička federacija (FIA) uvela je stroge kazne za psovke i uvredljive komentare.

Nova pravila predviđaju kaznu od 40.000 eura za korištenje zabranjenih riječi, a ako se prekršaj ponovi, vozačima će se oduzimati bodovi i zabranjivati ​​utrkivanje.

Vozač koji prekrši pravilo tri puta u dvije godine može dobiti suspenziju od dvije utrke, što može imati veliki utjecaj na utrku za naslov.

Max Verstappen, četverostruki uzastopni svjetski prvak, izrazio je nezadovoljstvo ovakvom odlukom. Nizozemac je već kažnjen zbog upotrebe vulgarnosti na press konferenciji nakon utrke u Singapuru.

“Iskreno mislim da je ovo potpuno nebitno. Trebali bismo se fokusirati na sigurnost i performanse bolida, a ne na to tko psuje. Ako bi se izrekla zabrana od dvije utrke, to bi značilo da je prvenstvo gotovo. To je previše”, istaknuo je Max.

