Pratite na SK: Bezzecchi iznenadio i osvojio pole position na VN San Marina

Carabellix via Guliver

Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) priredio je iznenađenje osvojivši pole position za Moto GP Veliku nagradu San Marina u subotu, dok je Francuz Fabio Quartararo (Yamaha) zauzeo odlično treće mjesto, ispred vodećeg u ukupnom poretku Španjolca Marca Marqueza (Ducati).

Na domaćem terenu i pred tisućama Aprilijinih navijača, Bezzecchi je na kraju kvalifikacija osvojio prvo mjesto, pobijedivši Alexa Marqueza (Ducati-Gresini) i Quartarara za 88, odnosno 94 tisućinke sekunde.

Katalonac ipak ostaje favorit za sprint utrku i Veliku nagradu. U lipnju u Nizozemskoj i u kolovozu u Austriji, šesterostruki svjetski prvak MotoGP-a startao je s četvrte pozicije i pobijedio u obje utrke vikenda.

Kao i u Kataloniji prošlog vikenda, Quartararo je morao proći kroz Q1, prvi dio kvalifikacija, prije nego što se mogao boriti za pole position. Zatim je neočekivano osigurao treće mjesto na stazi Marca Simoncellija koja nije baš odgovarala njegovoj Yamahi.

Marcov timski kolega iz Ducatija, Talijan Francesco Bagnaia, koji je treći u ukupnom poretku, postavio je tek osmo najbrže vrijeme.

