Mlađi Marquez najbrži na portugalskom sprintu

xIBEX.agencyx xKlausxPressbergerx via Guliver

Alex Márquez odnio je pobjedu na pretposljednjem sprintu sezone u MotoGP klasi, voženom u portugalskom Portimãu.

Marco Bezzecchi poveo je na startu utrke, ali mu je Pedro Acosta preoteo prvo mjesto već u trećem krugu.

Ipak, Alex je cijelo vrijeme čekao svoju priliku, pratio mladog sunarodnjaka, dok je Bezzecchi posustajao u borbi za trijumf.

Četiri kruga prije kraja Alex preuzima vodstvo, Pedro pokušava, ali pred posljednja dva kruga razlika je sedam desetinki.

U posljednjem krugu Acosta se približio, ali je na kraju razlika iznosila 12 stotinki.

Četvrti je bio Fabio Quartararo, a iza njega našao se njegov imenjak Di Giannantonio. Slijede Aldeguer, Zarco i Pecco Bagnaia tek na osmom mjestu.

Bezzecchi je osvajanjem trećeg mjesta pobjegao bivšem prvaku na deset bodova prednosti u borbi za treće mjesto u ukupnom poretku.