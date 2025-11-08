Mlađi Marquez najbrži na portugalskom sprintu

Alex Márquez odnio je pobjedu na pretposljednjem sprintu sezone u MotoGP klasi, voženom u portugalskom Portimãu.
Marco Bezzecchi poveo je na startu utrke, ali mu je Pedro Acosta preoteo prvo mjesto već u trećem krugu.
Ipak, Alex je cijelo vrijeme čekao svoju priliku, pratio mladog sunarodnjaka, dok je Bezzecchi posustajao u borbi za trijumf.
Četiri kruga prije kraja Alex preuzima vodstvo, Pedro pokušava, ali pred posljednja dva kruga razlika je sedam desetinki.
U posljednjem krugu Acosta se približio, ali je na kraju razlika iznosila 12 stotinki.
Četvrti je bio Fabio Quartararo, a iza njega našao se njegov imenjak Di Giannantonio. Slijede Aldeguer, Zarco i Pecco Bagnaia tek na osmom mjestu.
Bezzecchi je osvajanjem trećeg mjesta pobjegao bivšem prvaku na deset bodova prednosti u borbi za treće mjesto u ukupnom poretku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!