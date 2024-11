Bagnaia: Makar me koštalo titule, ne želim u Valenciju

Podijeli :

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Vozač Ducatija Francesco Bagnaia rekao je da nije spreman voziti utrku u Valenciji poslije katastrofalne poplave koja je pogodila regiju, makar ga to koštalo titule.

Regija Valencije je teško pogođena ovotjednim nevremenom, u kojem je preko 150 ljudi izgubilo živote.

Staza “Ricardo Tormo” bi trebaa biti domaćin posljednje utrke sezone od 15. do 17. studenog, a iako je pista netaknuta, prilazni put je pretrpio ozbiljna oštećenja zbog čega je to dovedeno u pitanje. I ne samo zbog toga, već zbog činjenice treba li se ta regija baviti utrkom u trenutku kada postoje mnogo bitnije stvari.

Talijanski Sky je u petak objavio da je prioritet da se Velika nagrada Valencije održi, uz potencijalnu odgodu za tjedan dana. Prvi čovjek Svjetske motociklističke federacije Jorge Viegas rekao je da ukoliko utrke ne bude to će biti veliki udarac za regiju Valencije.

Pošto je ostvario najbolje vreme na službenom treningu, Bagnaia je u razgovoru za talijanske medije jasno istaknuo svoj stav.

“Sve ovisi gdje će biti utrka, pošto ne smatram da će biti fer da se održi u Valenciji”, rekao je Bagnaia.

“Iskreno se nadam da će uzeti u obzir da, etički i zbog svega što se događa, to nije ispravno. Čak i ako me košta mog krajnjeg cilja, a to je titula, nisam spreman voziti u Valenciji”.

Bagnaia dvije runde prije kraja sezone ima 17 bodova manje od vozača Pramaca Jorgea Martina, što znači da bi ga potencijalno otkazivanje utrke koštalo više nego Španjolca.