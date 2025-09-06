Alex Marquez stigao do pole postiona nakon 900 dana

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Španjolac Alex Marquez iz Gresini Racinga osvojio je svoj prvi 'pole position' nakon 900 dana kada je u subotu na domaćem terenu oborio rekord kruga u kvalifikacijama na Velikoj nagradi Katalonije.

Alex je posljednji put osvojio pole position na Velikoj nagradi Argentine u travnju 2023., a u prvom redu pridružit će mu se Francuz Fabio Quartararo iz Yamahe i Marc Marquez iz Ducatija, koji u prvenstvu vodi ispred mlađeg brata Alexa sa 175 bodova prednosti.

VIDEO / Marquez u Mađarskoj upisao sedmu uzastopnu pobjedu

Quartararo je postavio rekord kruga u Q1 i plasirao se u Q2 zajedno s Fabiom Di Giannantoniom iz VR46 Racinga, postavivši mjerilo u borbi za pole position u posljednjoj kvalifikacijskoj sesiji.

Francesco Bagnaia iz Ducatija je treći u prvenstvu, ali zaostaje čak 227 bodova za Marcom Marquezom, a sve nade koje je Talijan imao da će se natjecati u sprintu i utrci nestale su kada je uspio ostvariti samo 21. najbrži plasman na startnoj liniji.

