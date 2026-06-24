Mladi Španjolac nasljeđuje Bagnaiu u Ducatiju

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Qian Jun via Guliver

Nakon što je u srijedu objavila da ih na kraju sezone napušta Francesco Bagnaia, momčad Ducatija je istog dana priopćila da će njihov vozač u sljedeće dvije sezone u klasi MotoGP biti 22-godišnji Španjolac ​Pedro Acosta, koji je član KTM.

Acostu smatraju jednim od najvećih talenata u svijetu motociklizma. Bio je svjetski prvak u klasama Moto3 i Moto2, a impresionirao je i u najjačoj klasi, MotoGP. Godine 2024. proglašen je najboljim novakom u MotoGP klasi, a prošle sezone završio je na četvrtom mjestu u ukupnom poretku.

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Ove godine trenutno zauzima šesto mjesto, s 48 bodova manje od vodećeg u ukupnom poretku, Talijana Marca Bezzecchija. Ducati je u utorak objavio da će svjetski prvak iz prošle godine Španjolac Marc Marquez ostati u ekipi još dvije sezone.

Talijan Francesco Bagnaia, koji je s Ducatijem bio svjetski prvak 2022. i 2023., trebao bi se sljedeće sezone pridružiti Bezzecchiju u Apriliji.

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