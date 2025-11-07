Tandem McLarena najbrži pred sprint kvalifikacije, Verstappen tek 17.

Podijeli :

Aloisio Mauricio Fotoarena via Guliver

Vozači McLarena Lando Norris i Oscar Piastri bili su najbrži na jedinom treningu uoči Velike nagrade Brazila.

Norris, vodeći u ukupnom poretku četiri utrke prije kraja sezone, ostvario je najbolje vrijeme na stazi Interlagos – 1:09.975, dok je njegov momčadski kolega, koji ima samo bod manje od Britanca u ukupnom poretku, bio sporiji svega 0.023 sekunde.

Treće mjesto zauzeo je Nico Hülkenberg u bolidu Kick Saubera (+0.619).

Prvih deset uoči sprint kvalifikacija koje počinju u 19:30 sati upotpunili su Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar i Kimi Antonelli.

Aktualni prvak i trećeplasirani u ukupnom poretku Max Verstappen bio je tek 17., ali valja napomenuti da je vozio na tvrdim gumama, za razliku od svojih rivala koji su koristili srednje mješavine, pa njegov rezultat nije posve relevantan.

Nizozemac za upravljačem Red Bulla ima 36 bodova manje od vodećeg Norrisa.

Sprint kvalifikacije pratite od 19:30 sati na SK3.