Norris: Osim prvenstva, ovo je najveće postignuće

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Lando Norris kaže da je pobjeda na domaćoj utrci najveće moguće postignuće u njegovoj karijeri osim osvajanja naslova prvaka za koji se bori ove sezone i da će zauvijek pamtiti trenutke slavlja pred domaćim navijačima.

Norris se kvalificirao treći, 0.015 s iza momčadskoga kolege Piastrija, a u utrci, za razliku od Verstappena i Piastrija, nije napravio veću pogrešku i to mu je donijelo četvrtu pobjedu ove sezone, donosi MAXF1.net.

Piastri je prejako kočio za vrijeme sigurnosnoga automobila, što su suci u mokrim uvjetima proglasili nesmotrenom vožnjom, a Verstappen se izvrtio nakon drugoga sigurnosnog automobila

„Bilo je teško zamisliti kako će ovo biti, ali to je sve o čemu sam sanjao, sve što sam ikada želio postići,” rekao je Noris.

“Osim osvajanja prvenstva, mislim da je ovo najbolje što može biti u smislu osjećaja, u smislu postignuća. Bila je to nevjerojatna utrka, ali podrška navijača danas je napravila razliku. Posljednjih nekoliko krugova gledao sam u publiku, pokušavajući sve upiti i uživati ​​u trenutku. Pozdrav mojoj tribini u kutu. Bili su nevjerojatni. Bodrili su me u svakom krugu i to je zaista bilo prekrasno.”

“Što se tiče same utrke, bilo je stresno koliko god je moglo biti. Dugih je 52 kruga, nikad nisi znao što će se dogoditi, pogotovo kada je ranije padala kiša. Ali momčad je donijela dobre odluke, ušli smo u boks u pravo vrijeme i postigli nevjerojatan rezultat. Hvala momčadi na nevjerojatnom radu, ovo su uspomene koje ću imati zauvijek.”