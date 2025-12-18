Max Verstappen konačno odlučio: Ide stopama bivšeg kolege

Podijeli :

Benoit Bouchez via Guliver

Red Bull se već sada priprema za 2026. godinu, a nova sezona Formule 1 mogla bi donijeti dosta uzbuđenja jer stižu i nova pravila.

Nova pravila donose značajne promjene u šasiji i pogonskim jedinicama, što će natjerati vozače da se potpuno drugačije prilagode vožnji. Poseban fokus bit će na upravljanju energijom i strategiji za vrijeme utrka, što bi moglo promijeniti način na koji se bolidi trenutno voze. Dosta se špekuliralo i o tome gdje će voziti vozači sljedeće sezone, kakvi će transferi biti i šta zapravo momčadi spremaju.

Sada je Red Bull objavio nove informacije vezane za Maxa Verstappena. Nizozemski vozač će i sljedeće sezone biti u bolidu Red Bulla, ali uz jednu promjenu. Na bolidu će mu stajati broj 3.