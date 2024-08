Lawson od 2025. u jednom od Red Bullovih bolida

Liam Lawson iduće bi godine trebao voziti za jednu od dvije Red Bullove momčadi nakon što je ovu sezonu proveo u ulozi testnoga i rezervnog vozača, potvrdio je Red Bullov motorsport savjetnik Helmut Marko.

Lawson je prošle godine oduševio u pet utrka u kojima je mijenjao Ricciarda, posebno u Singapuru gdje je završio deveti, ali ove godine Red Bull je odlučio zadržati iste vozačke postave s kojima su završili prošlu sezonu.

Ali nakon loših Perezovih nastupa i Ricciarda koji nije oduševio pokraj Tsunode, Red Bull je za iduću godinu spreman mijenjati vozače, ovisno o tome što se dogodi u posljednjih deset utrka sezone, donosi MAXF1.net.

Red Bull prema ugovoru mora staviti Lawsona kao trkaćega vozača za 2025. ili riskirati da ga angažira neka druga momčad, a Marko je najavio da će odluka biti objavljena u rujnu.

“Odluka će biti u rujnu,” rekao je Marko za austrijski list Kleine Zeitung.

“On će definitivno biti u jednom od naših bolida sljedeće godine.”

Autosport je Markove komentare prenio Ricciardu u Zandvoortu, a on je rekao da ‘još uvijek zna da su mu performanse najbolji prijatelj’.

“Ako radim ono što znam da mogu i za što sam sposoban, onda me to stavlja u vrlo dobru poziciju da očito ostanem negdje u [Red Bullovoj] obitelji sljedeće godine. Samo se moram usredotočiti na to,” rekao je Ricciardo.

“Govoreći o Liamu, vidio sam ga kako vozi bolid prošle godine i mislim da je napravio sjajan posao. Mislim da je vrijedan mjesta u F1. Na neki način, sretan sam zbog njega. Ako mu je zajamčeno mjesto sljedeće godine, onda mislim da je to dobro jer on je to zaslužio. Što to onda znači za mene? Kao što sam rekao, to je vjerojatno nepoznanica, ali ako budem dobro vozio onda će se sigurno negdje naći mjesto za mene.”