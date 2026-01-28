Bivši MotoGP prvak propušta testiranja u Maleziji

Bivši svjetski motociklistički prvak u klasi MotoGP ‌Španjolac Jorge Martin nastavlja oporavak od prošlomjesečnih operacija te će propustiti predsezonska testiranja u malezijskom Sepangu, objavila je u srijedu njegova momčad Aprilia.

“ Martin će biti s momčadi u Maleziji, ali neće sudjelovati u testiranjima. Ova odluka je donijeta kako bi se u potpunosti oporavio nakon operacija i bio u punoj fizičkoj spremi uoči početka nove sezone”, priopćeno je iz Aprilije. Nova sezona svjetskog prvenstva u motociklizmu počinje krajem veljače u Tajlandu.

Španjolski motociklist je u prosincu prošle godine ponovno bio na operaciji zapešća lijeve ruke i ključne kosti desnog ramena. Iz Aprilije su poručili da će Lorenzo Savadori zamijeniti Martina na testiranjima u Maleziji.

Martin je 2024. bio svjetski prvak s Ducatijem, a od prošle godine je član Aprilije. Zbog ozljeda je prošle sezone propustio dvije trećine utrka, te je završio na 21. mjestu.

