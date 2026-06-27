Antonelli izgubio prvu poziciju na Red Bull Ringu

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xkolbert-press/ChristianxKolbertx via Guliver Image

Vozač Mercedesa George Russell bio je najbrži na posljednjem slobodnom treningu uoči Velike nagrade Austrije, osme utrke ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Russell je najbolji krug na Red Bull Ringu kompletirao u vremenu od 1:07.096 minuta, s 38 tisućinki prednosti u odnosu na momčadskog kolegu Kimija Antonellija.

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Upravo je Antonelli, inače vodeći u ukupnom poretku, obilježio prvi dan akcije u Spielbergu i bio je vodeći tijekom većeg dijela trećeg treninga, dok ga Russell nije pretekao.

U odnosu na petak, razlike između vozača su se smanjile, pa su čak devetorica bila unutar jedne sekunde.

Najbolji među ostalima bio je Lewis Hamilton u Ferrariju, koji je trening završio 115 tisućinki iza Russella, a nešto više od desetinke ispred vozača McLarena Oscara Piastrija. Branitelj naslova Lando Norris bio je samo 16 tisućinki iza momčadskog kolege, a devet ispred Maxa Verstappena u bolidu Red Bulla.

Unutar pola sekunde od Russella bio je još drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc, a prvu desetoricu kompletirali su Isack Hadjar u drugom bolidu Red Bulla i dvojac Racing Bullsa Liam Lawson i Arvid Lindblad.

Akcija u Spielbergu nastavlja se kvalifikacijama koje su zakazane za 16 sati, dok Velika nagrada Austrije starta u nedjelju u 15 sati.