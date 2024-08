Kolak: Kada sam čula publiku, rekla sam si da neću ovo gledati na TV-u

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue by Guliver

Hrvatska atletičarka Sara Kolak (29) plasirala se u finale Olimpijskih igara u Parizu. Prvi kvalifikacijski hitac sletio joj je na 54.04 metra, što je daleko od kvalifikacijske norme od 62 metara. Međutim drugi hitac išao je čak do 64.57 metara, čime je direktno izborila borbu za medalju.

Najbolji rezultat Kolak ove sezone do danas je bio 58.89 metara, a preko 60 metara nije bacila već dvije godine, dok ovako dugo nije bacila već pet godina. Podsjetimo, Kolak je osvojila olimpijsko zlato 2016. godine u Rio de Janeiru, kada je ostvarila rezultat 66.18 metara. Nakon što se plasirala u finale Igara u Parizu, dala je izjavu za HRT.

Kao da ni sami ne vjerujete kakav drugi hitac ste bacili?

Nije da ne vjerujem, trebam se smiriti. Kvalifikacije su odrađene super, sretna sam, ali treba se smiriti. Finale je druga stvar. I vi i ja se trebamo smiriti.

Prvi hitac nije bio najbolji?

Klasika, klasika. Nije me iznenadilo, to se zna dogoditi. Drugi sam napala i napravila svoje. Kad sam ušla na stadion i čula publiku, rekla sam si da nema šanse da ovo propustim i gledam finale preko televizije. Ovo je vrh.

Što će se sve događati do finala, koje je u subotu?

Spremna sam. Odradila sam dobar posao, sad ću se isključiti, odmoriti, malo trenirati i spremiti za finale. Puno je vremena do finala. Zato i kažem, moram ostati smirena i to je to.