NFL zvijezda u kritičnom stanju nakon pucnjave

Igrač NFL momčadi New York Jetsa Kris Boyd (29) u kritičnom je stanju nakon što je upucan u ranim jutarnjim satima u centru Manhattana, prenose američki mediji.
Prema navodima njujorške policije, incident se dogodio nešto iza dva sata ujutro ispred jednog restorana na West 38th Streetu u blizini Sedme avenije.
Policija je objavila kako je 29-godišnji muškarac upucan u trbuh i prevezen u bolnicu Bellevue. Motiv pucnjave je i dalje predmet istrage, a vlasti su izjavile da nije jasno je li Boyd bio meta napadača ili je slučajno stradao u pucnjavi.
Prema posljednjim informacijama njegovo stanje je kritično, ali stabilno. Policija je objavila snimke nadzornih kamera kao dio upozorenja sa slikama navodnog osumnjičenika traženog u pucnjavi.
Jetsi nisu službeno komentirali cijelu situaciju.
“Svjesni smo situacije s Krisom Boydom i u ovom trenutku nećemo imati daljnjih komentara”, objavio je klub.
Međutim, njegovi suigrači javno zatražili molitve za Boyda.
“Svi, molim vas, pošaljite molitve mom bratu i suigraču Krisu Boydu i njegovoj obitelji. Gospodine, molim te, drži svoju iscjeliteljsku ruku nad Krisom i vrati ga zdravlju i sigurnosti”, napisao je Jermaine Johnson za X.
Boyd, koji je igrao na sveučilištu Texas, igra svoju sedmu NFL sezonu. U Jetsima je od ožujka ove godine, a igrao je i za Houston Texanse, Arizona Cardinalse, te Minnesota Vikingse.
