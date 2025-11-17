NFL zvijezda u kritičnom stanju nakon pucnjave

Podijeli :

AP Photo/Maria Lysaker, File via Guliver

Igrač NFL momčadi New York Jetsa Kris Boyd (29) u kritičnom je stanju nakon što je upucan u ranim jutarnjim satima u centru Manhattana, prenose američki mediji.

Prema navodima njujorške policije, incident se dogodio nešto iza dva sata ujutro ispred jednog restorana na West 38th Streetu u blizini Sedme avenije.

Policija je objavila kako je 29-godišnji muškarac upucan u trbuh i prevezen u bolnicu Bellevue. Motiv pucnjave je i dalje predmet istrage, a vlasti su izjavile da nije jasno je li Boyd bio meta napadača ili je slučajno stradao u pucnjavi.

Prema posljednjim informacijama njegovo stanje je kritično, ali stabilno. Policija je objavila snimke nadzornih kamera kao dio upozorenja sa slikama navodnog osumnjičenika traženog u pucnjavi.

Jetsi nisu službeno komentirali cijelu situaciju.

“Svjesni smo situacije s Krisom Boydom i u ovom trenutku nećemo imati daljnjih komentara”, objavio je klub.

Međutim, njegovi suigrači javno zatražili molitve za Boyda.

“Svi, molim vas, pošaljite molitve mom bratu i suigraču Krisu Boydu i njegovoj obitelji. Gospodine, molim te, drži svoju iscjeliteljsku ruku nad Krisom i vrati ga zdravlju i sigurnosti”, napisao je Jermaine Johnson za X.

Boyd, koji je igrao na sveučilištu Texas, igra svoju sedmu NFL sezonu. U Jetsima je od ožujka ove godine, a igrao je i za Houston Texanse, Arizona Cardinalse, te Minnesota Vikingse.