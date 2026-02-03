NFL osvaja Europu: Prvi put će biti odigrana utakmica u Parizu

NFL je u ponedjeljak objavio da će sljedeće sezone u Parizu biti odigrana prva utakmica regularne sezone sjevernoameričke profesionalne nogometne lige, a New Orleans Saintsi su imenovani kao jedan od sudionika.

Utakmica će se igrati na Stade de Franceu , koji je bio domaćin ceremonije otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine i koji ima kapacitete od 80 000 mjesta.

“Dovođenje utakmice regularne sezone u Pariz 2026. godine označava uzbudljiv sljedeći korak u kontinuiranom širenju globalnog utjecaja lige”, rekao je povjerenik NFL-a Roger Goodell. “Pariz je jedan od najvećih svjetskih sportskih i kulturnih gradova s ​​​​ogromnim uspjehom u domaćinstvu globalnih događaja koji ujedinjuju navijače na najvećim pozornicama. Igranje naše prve utakmice regularne sezone na impresivnom Stade de Franceu, zajedno s New Orleans Saintsima, naglašava naše ambicije kontinuiranog globalnog rasta i radujemo se što ćemo NFL dovesti našim strastvenim navijačima u Francuskoj.”

Saintsi imaju međunarodna marketinška prava u Francuskoj, gdje NFL tvrdi da ima više od 14 milijuna navijača.

Također u ponedjeljak, NFL je objavio da se vraća u Madrid i Mexico City 2026. godine s novim višegodišnjim ugovorima.

Liga je odigrala svoju prvu utakmicu u Španjolskoj tijekom sezone 2025. kada su Miami Dolphinsi pobijedili Washington Commanderse 16-13 u produžetku 16. studenog. Utakmica je privukla 78.610 navijača na stadion Bernabeu u Madridu, koji će ponovno služiti kao mjesto održavanja utakmica prema ugovoru od ponedjeljka.

“Čast je i privilegija za Real Madrid ponovno ugostiti NFL na stadionu Bernabeu”, rekao je direktor institucionalnih odnosa Real Madrida Emilio Butragueno.

“Prije nekoliko mjeseci doživjeli smo povijesnu prvu utakmicu NFL Madrida, a ovaj novi ugovor omogućit će nastavak saveza između našeg kluba, Zajednice Madrida, Gradskog vijeća i NFL-a, jačajući imidž našeg glavnog grada i španjolskog brenda diljem svijeta.”

Chicago Bearsi, Kansas City Chiefsi i Dolphinsi imaju marketinška prava u Španjolskoj, gdje NFL broji 11 milijuna navijača.

NFL se vraća na stadion Banorte u Mexico Cityju prvi put od 2022. godine, jer je liga planirala jednu utakmicu za svaku od sljedeće tri sezone. NFL je debitirao u Mexico Cityju 2005. godine i tvrdi da ima 40 milijuna navijača u Meksiku. Arizona Cardinalsi i San Francisco 49ersi susreli su se na debiju 2005., kao i u utakmici 2022., ali za sljedeće natjecanje još nisu objavljeni timovi.

Osim posjeta Parizu, Madridu i Mexico Cityju 2026. godine, NFL će odigrati svoju prvu utakmicu u Australiji, gdje će Melbourne biti domaćin, a Los Angeles Ramsi će biti jedan od sudionika. Također će biti tri utakmice u Londonu i po jedna u Münchenu u Njemačkoj i Rio de Janeiru u Brazilu.