Hvatač Coltsa potpisao najveći ugovor u povijesti NFL-a

xEibner-Pressefoto/ScottxColemanx EP_SCN via Guliver Image

Prvi dan free agencyja krenuo je nevjerojatno. Prva velika vijest bila je otpuštanje Tue Tagovailoe iz Miami Dolphinsa da bi ostatak dana bio nevjerojatan. Stigle su vijesti kako će Travis Kelce potpisati novi ugovor s Kansas City Chiefsima, ubrzo zatim su Chiefsi potpisali MVP-a Super Bowla Kennetha Walkera III, a jedna od vijesti dana je i novi ugovor Alecu Pierceu.

Naime, 25-godišnji wide receiver Indianapolis Coltsa ulazio je u posljednje dane svog ugovora, a u Coltsima nisu dopustili da im prođe kroz ruke. Pierce je inače izabran 2022. na draftu u drugoj rundi (53. pick), a uspio se nametnuti toliko da su mu Coltsi sada ponudili novi četverogodišnji ugovor i to najveći u povijesti.

Naime, Pierce će u sljedeće četiri godine zaraditi 114 milijuna dolara (maksimalno 116 milijuna) što će ga učiniti najskupljim wide receiverom u povijesti free agencyja. Prije toga je rekord držao Calvin Ridley koji je na slobodnom tržištu potpisao ugovor vrijedan 92 milijuna dolara.

Coltsi su se na ovakav potez vjerojatno odlučili zbog toga što je njihov wide receiver Michael Pittman preselio u Pittsburgh Steelerse. On je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 59 milijuna dolara.