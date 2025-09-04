First Down: Billsi će osvojiti Super Bowl

Podijeli :

NFL nam se vraća. U noći s četvrtka na petak će u Philadelphiji dva velika rivala Eaglesi i Dallas Cowboysi otvoriti novu sezonu. Gledajući off sezonu i općenito prošlu sezonu nameće se jasan favorit. To su aktualni osvajači Super Bowla Eaglesi. Novu sezonu su nam u novom First Downu najavili naši Ivan Ivković, Fran Mihaljević i Vjeko Žepić koji su prognozirali i pobjednika na kraju sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.