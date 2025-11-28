Amerikanci su mogli uživati: Packersi u uzbudljivoj utakmici svladali Lionse na Dan zahvalnosti

Podijeli :

Dan zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim državama rezerviran je za samo jedan sport, a to je američki nogomet i tamošnji NFL. Svake godine uglavnom iste ekipe nastupaju pa su tako u ranijem terminu zaigrali Detroit Lionsi i Green Bay Packersi. U uzbudljivom divizijskom (NFC Sjever) okršaju na kraju je 31:24 pobjedu upisala momčad Packersa.

Nakon spore prve četvrtine u kojoj smo vidjeli samo jedan field goal Brandona McManusa susret se rasplamsao u drugom dijelu. Green Bay je poveo s 10:0, a onda smo do kraja poluvremena vidjeli dva touchdowna Lionsa i jedan Packersa. Posebno važan bio je onaj Jamesona Williamsa 25 sekundi prije kraja koji je doveo Detroit na posjed zaostatka.

Imali su Lionsi napad na početku drugog dijela, ali nisu uspjeli “staviti” poene i Green Bay se ponovno uspio odvojiti. Čuvali su tu prednost do samoga kraja. U posljednje tri minute Jake Bates je uspješnim field goalom doveo Lionse na -7 (posjed zaostatka), ali obrana nije uspjela zadržati napad Green Baya.

Unatoč tri timeouta dozvolili su Jordanu Loveu da svoj napad odvede do dva nova seta pokušaja što je značilo da je susret gotov. Tri puta su kleknuli nakon toga te su s 31:24 došli do važne pobjede. Napravili su pritisak na vodeće Chicago Bearse, ali su se i odvojili od Lionsa. Green Bay je na omjeru 8-3-1, Chicago na 8-3 dok su Lionsi na 7-5. Ima još dovoljno utakmica do kraja regularne sezone da se zakomplicira situacija u AFC Sjever diviziji, ali Bearsi zasad drže “pole position”.