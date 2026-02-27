Zubčić i Kolega najavili utrku u susjedstvu, evo kako komentiraju OI

U Zagrebu je danas održana konferencija za medije povodom nadolazećih utrka Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori. Tom je prilikom najavljeno muško natjecanje u Svjetski kup u alpskom skijanju u Kranjska Gora, kao i popratni program koji će se odvijati 7. i 8. ožujka, kada su na rasporedu slalom i veleslalom, a skijaši su govorili i o ostvarenom na Olimpijskim igrama.
“Odradili smo neke treninge i isprobali stazu u Kranjskoj Gori. Stanje je dobro, osobito s obzirom na to da je vrijeme posljednjih dana bilo prilično toplo.
Nemamo se osobito čime pohvaliti sa Zimskih olimpijskih igara, ali pokušat ćemo popraviti dojam već u Kranjskoj Gori. Bilo bi lijepo da dođu hrvatski navijači, kao i uvijek očekujemo njihovu podršku”, rekao je Filip Zubčić.
Na press konferenciji je bio i Samuel Kolega:
“Činjenica je da se za sada nemamo naročito čime pohvaliti u Kranjskoj Gori, ali i to je dodatna motivacija da pokušamo doći do boljih rezultata. Mi se tamo osjećamo praktički kao na domaćoj stazi, Hrvatska je blizu i uvijek imamo podršku navijača.”
