Zubčić i Kolega najavili utrku u susjedstvu, evo kako komentiraju OI

U Zagrebu je danas održana konferencija za medije povodom nadolazećih utrka Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori. Tom je prilikom najavljeno muško natjecanje u Svjetski kup u alpskom skijanju u Kranjska Gora, kao i popratni program koji će se odvijati 7. i 8. ožujka, kada su na rasporedu slalom i veleslalom, a skijaši su govorili i o ostvarenom na Olimpijskim igrama.

“Odradili smo neke treninge i isprobali stazu u Kranjskoj Gori. Stanje je dobro, osobito s obzirom na to da je vrijeme posljednjih dana bilo prilično toplo.

Nemamo se osobito čime pohvaliti sa Zimskih olimpijskih igara, ali pokušat ćemo popraviti dojam već u Kranjskoj Gori. Bilo bi lijepo da dođu hrvatski navijači, kao i uvijek očekujemo njihovu podršku”, rekao je Filip Zubčić.