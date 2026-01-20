Zaustavljena dominacija Nike Prevc: Ostala je bez postolja u Japanu

Podijeli :

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Braniteljica naslova i vodeća u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa u skijaškim skokovima Slovenka Nika Prevc, utorak je ostala bez sedme uzastopne pobjede, a nije se plasirala ni na pobjedničko postolje natjecanja održanog na srednjoj skakaonici (102 m) u japanskom Zaou, gdje je slavila domaća predstavnica Nozomi Maruyama.

Prevc je bez mogućnosti za pobjedu ostala u prvoj seriji koju je završila na 12. mjestu doskočivši samo do 87,5 metara. Maruyama je u prvoj seriji poletjela do 101 metra i stvorila gotovo 22 boda prednosti u odnosu na 20-godišnju Slovenku.

Prevc je u drugoj seriji izvela najduži skok natjecanja (102 m), ali je ostala bez mjesta na pobjedničkom postolju osvojivši četvrto mjesto.

Maruyama je bez poteškoća došla do pobjede skokom od 92,5 m, što joj je ukupno donijelo 222,5 bodova. Drugoplasirana Austrijanka Lisa Eder (94,5 m/93,5 m) za pobjednicom je zaostala 15,4 bodova, a treće mjesto je osvojila Njemica Selina Freitag (88 m/97,5 m) sa zaostatkom od 16,7 bodova. Nika Prevc je zaostala 16,9 bodova za Japankom koja je došla do šeste pobjede u ovoj sezoni, prve od 20. prosinca, kad je slavila u švicarskom Engelbergu.

Tako je malo smanjila zaostatak za Nikom Prevc u redoslijedu za Veliki kristalni globus. Slovenka nakon 18 natjecanja ima 1466 bodova, a Maruyama ih je skupila 1106. Treća je Eder s 877 bodova.

Skakačice će se u srijedu ponovno boriti za bodove na istoj skakaonici, a u subotu i nedjelju će se preseliti na veliku olimpijsku skakaonicu (137 m) u Sapporu, gdje će Nika Prevc ponovno biti velika favoritkinja za pobjedu.