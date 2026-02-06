Otkriveno hoće li Sinner doći na otvaranje Zimskih olimpijskih igara

Podijeli :

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Premda je postojala realna mogućnost da talijanski tenisač Jannik Sinner, drugi najbolji na svjetskoj ljestvici, uveliča ovog petka svečanu ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara u svojoj domovini, to se ipak neće dogoditi, najavili su brojni svjetski mediji.

Sinner je nakon Australian Opena odrađivao obaveze koje je imao prema sponzorima, a sljedeće je u njegovom planu odlazak u Dohu gdje će od 16. veljače nastupati na tamošnjem ATP 500 turniru.

Ranije je 24-godišnji Sinner imenovan za ambasadora-volontera Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d’Ampezzo, a postojala je šansa da bude i nositelj olimpijskog plamena. Sinner uz poveznicu što se Igre održavaju u njegovoj Italiji, ima i vezu jer je kao dječak bio iznimno talentirani skijaš. Do 13 godine se bavio skijanjem, a ne tenisom, te je u mlađim kategorijama osvojio zlatnu i srebrnu medalju na državnim prvenstvima u veleslalomu.

Na nedavnom Australian Openu Sinner je u polufinalu poražen od Novaka Đokovića koji je potom izgubio finalni meč od Carlosa Alcaraza. Sinner je prethodno osvojio Grand Slam turnir u Melbourneu 2024. i 2025. godine. Uz to je još osvojio po jedan naslov u Wimbledonu i na US Openu.

Igre će službeno započeti u petak svečanom ceremonijom otvaranja od 20 sati, koja će se održati u Milanu na stadionu San Siro, ali će se istovremeno održati i na tri druga mjesta, u Cortini d’Ampezzo, Livignu i Predazzu.

Po prvi put u povijesti Igara ceremonija otvaranja održat će se na više lokacija i uključivat će istovremeno paljenje plamena u drugom gradu domaćinu. Jedan će se nalaziti u Milanu, kod Arco della Pace, kultnog gradskog mjesta, a drugi u Cortini d’Ampezzo, na Piazza Dibona.