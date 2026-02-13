Ljutić stigla na ZOI pa poručila: ‘Imam puno više samopouzdanja, u glavi sam na mjestu’

Podijeli :

Guliver

Zrinka Ljutić je stigla u Cortinu d'Ampezzo dva dana prije svog veleslalomskog nastupa, prve od dviju utrka koje ju čekaju na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026., a u prvom kontaktu s predstavnicima medija djelovala je veselo i opušteno.

Tako širok osmijeh na njenom licu već odavno nismo vidjeli.

“Trenirala sam u Kartitschu, jednom malom skijalištu na sat vremena od Cortine. Imala sam kvalitetnih tjedana dana na snijegu. Vratila sam se na početak. Gradili smo od nekakvih metodičkih vježbica prema punoj stazi, punoj dužini i to mi je jako odgovaralo”, rekla je 22-godišnja Zagrepčanka iza koje je turbulentna sezona u Svjetskom kupu, puna frustrirajućih nastupa, unutrašnjih borbi i traženja pravih postavki kad je u pitanju oprema.

Zrinka tvrdi da je to razdoblje iza nje. Uoči nastupa na Olimpijskim igrama došlo je do promjena u njenoj pratećoj ekipi, ulogu servisera preuzeo je Mislav Samaržija, koji je dugo godina pripremao skije za Ivicu Kostelića.

“Trenutno je sve u redu. Bilo je puno stvari za posložiti, ali najbitniji je serviser, taj koji mi radi skije. Imam puno više samopouzdanja i znam što očekivati od skija, tako da mi je već lakše, u glavi sam na mjestu.”

Posljednje pripreme će imati na nekoj od staza u skijaškom centru Tofane, ali ne na stazi na kojoj će se i natjecati.

“Ne možemo trenirati na toj stazi, ali je ona na kojoj sam trenirala proteklih dana vrlo slična konfiguracijom i podlogom.”

Zrinka je poznata kao ljubiteljica raznih sportova, a u Cortini su, osim alpskog skijanja, na programu i olimpijska natjecanja u curlingu te bobu, sanjkanju i skeletonu.

“Curling sam gledala na televiziji, ali gledat ću skeleton uživo i tom se veselim. Iako nisam smještena u Olimpijskom selu, otići ću i do njega, malo prošetati, pozdraviti poznanike i prijatelje.”

Osim Zrinke, u Kartitschu su trenirale i preostale dvije hrvatske predstavnice na ovim Igrama, iskusna Leona Popović kojoj će to biti treći nastup na ZOI te 16-godišnja debitantica Pia Vučinić, koja će se Zrinki pridružiti ne samo u slalomu već i na veleslalomskoj utrci.

“Rekla bih da smo svi u dosta dobroj formi. Leona je dosta dobro skijala na treninzima slaloma, ono što sam vidjela. Pia ima jako velik potencijal, ali još ima puno toga za proći. Lijepo mi je da ima priliku, da je zaslužila i da je na olimpijskim igrama prvi put, to je uvijek posebno iskustvo.”

Raspoložena i opuštena Zrinka Ljutić mogla bi biti opasna konkurentica najboljim skijašicama svijeta. Nije zaboravila skijati, a to će imati priliku dokazati već u nedjelju, kad je na rasporedu veleslalom.

“Stvarno ću ostaviti svo srce na stazi pa ćemo vidjeti što će biti”, poručila je još uvijek aktualna osvajačica slalomskog Kristalnog globusa.