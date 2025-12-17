VIDEO / Wembanyama se slomio na pitanje novinara: ‘Ne zamjerite…’

Francuski div Victor Wembanyama utakmicu je završio s 18 poena (7/17 iz igre, 2/6 za tricu i 2/4 slobodna bacanja), uz šest skokova, dvije blokade te po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

Poznato je kakav je igrač 224 centimetra visoki Wembanyama, pa je jasno da su ove brojke ispod njegovih standarda, a nije mogao zadržati suze nakon pitanja novinara iz Francuske, postavljenog na materinjem jeziku 21-godišnjaka.

“Nemojte zamjeriti… Danas sam izgubio nekoga… Samo još jedno pitanje…“

Wemby says he lost someone close to him in his presser Condolences to him 🙏 pic.twitter.com/oq5ZqpT49H — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) December 17, 2025

Jasno je da je Wembanyama aludirao na smrtni slučaj u obitelji ili užoj rodbini, a novinar The Athletica Jared Weiss, pozivajući se na izvor iz San Antonija, prenio je informaciju da je Wembanyami preminula baka u Francuskoj.

Wembanyamu muči i ozljeda lista, zbog koje je na parketu proveo “samo” 25 minuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.