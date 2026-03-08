VIDEO / Roko Šimić upisao asistenciju u 2. Bundesligi

U 25. kolu 2. Bundeslige Karlsruhe i Dynamo Dresden su remizirali 3:3. Gosti iz Dresdena imali su 3:1 na poluvremenu, ali to im nije bilo dovoljno. Domaćini su do svog drugog pogotka u utakmici došli preko Ben Farhata u 68. minuti kojemu je asistirao hrvatski napadač Roko Šimić koji je na posudbi u Njemačkoj iz Cardiffa. Konačnih 3:3 u sudačkoj nadoknadi postavio je Wanitzek iz penala.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
