VIDEO / Roko Šimić upisao asistenciju u 2. Bundesligi

Podijeli :

U 25. kolu 2. Bundeslige Karlsruhe i Dynamo Dresden su remizirali 3:3. Gosti iz Dresdena imali su 3:1 na poluvremenu, ali to im nije bilo dovoljno. Domaćini su do svog drugog pogotka u utakmici došli preko Ben Farhata u 68. minuti kojemu je asistirao hrvatski napadač Roko Šimić koji je na posudbi u Njemačkoj iz Cardiffa. Konačnih 3:3 u sudačkoj nadoknadi postavio je Wanitzek iz penala.