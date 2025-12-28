VIDEO / Wembanyama oduševio zakucavanjem! NBA: ‘On nije s ovog planeta’

Podijeli :

Nakon što je u prethodnih šest utakmica ulazio s klupe, centar Victor Wembanyama vratio se u početnu postavu San Antonio Spursa u subotu protiv Utah Jazza.

U svom prvom startu od 14. studenoga, Wembanyama je postigao 32 poena za 28 minuta u domaćem porazu Spursa 127:114.

Nakon što je mjesec dana proveo izvan terena, propustivši 12 utakmica zbog istegnuća lista lijeve noge, Wembanyama je bio najučinkovitiji šesti igrač lige.

Utakmicu je započeo na svoj tipičan način, osvojivši neometani skok na centru. Ipak, tek je u drugom poluvremenu ostavio snažan pečat na igru, postigavši 20 poena uz četiri blokade.

“To je naš igrač. Idemo onako kako ide Vic. On je središnja figura naše igre u napadu i obrani“, rekao je trener Spura Keldon Johnson.

“Imam osjećaj da je bio agresivniji, preuzeo je utakmicu u svoje ruke i radio razliku.“

Wembanyama je posebno zadivio i zakucavanjem preko Kylea Filipowskog, a NBA je uz taj video napisala:

“Svaki mogući kut dokaza da Wemby nije s ovog planeta.”

Every angle of evidence that Wemby is not human 👽 https://t.co/YmiUAlNiE5 pic.twitter.com/RbWg4Ghb4R — NBA (@NBA) December 28, 2025

U šest utakmica koje je odigrao kao pričuva, Wembanyama je u prosjeku postizao 18 poena uz 54,9 posto šuta iz igre i 46,7 posto za tricu. Dodao je i 9,5 skokova, 2,7 asistencija te 1,8 blokada, uz prosječnih 21,5 minuta igre.

NBA rezultati:

Sacramento – Dallas 113:107 (Dario Šarić nije nastupio za Sacramento)

New Orleans – Phoenix 114:123 (Karlo Matković nije nastupio za New Orleans)

Orlando – Denver 127:126

Atlanta – New York 125:128

Chicago – Milwaukee 103:112

Houston – Cleveland 117:100

Miami – Indiana 142:116

Minnesota – Brooklyn 107:123

San Antonio – Utah 114:127

