VIDEO / Kakva igračina: Valverde oduševio novom majstorijom i povećao prednost Reala!

La Liga 14. ožu 202622:03 0 komentara

Real Madrid je u 28. kolu La Lige na Santiago Bernabeuu dočekao Elche, samo nekoliko dana nakon uvjerljive 3:0 pobjede protiv Manchester Cityja u kojoj je Federico Valverde postigao hat-trick. Urugvajac je odličnu formu nastavio i u španjolskom prvenstvu.

Prvi pogodak na utakmici pao je u 39. minuti kada je Valverde snažno pucao iz slobodnog udarca.

Nakon karambola u kaznenom prostoru gostiju najbolje se snašao Antonio Rudiger i pogodio za vodstvo Reala od 1:0.

Prednost domaćih povećao je raspoloženi Valverde koji je novom majstorijom u 44. minuti zabio za 2:0.

Utakmica je u tijeku…

