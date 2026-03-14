VIDEO / Vatreno u Portugalu: Navijači Benfice zapalili ogradu nakon Ivanovićevog pogotka za pobjedu!

Podijeli :

Hrvatski napadač Franjo Ivanović donio je Benfici pobjedu na gostovanju kod Arouce. Bio mu je to četvrti pogodak u prvenstvu ove sezone, dok je jedan gol postigao i u Ligi prvaka.

U susretu koji je završio rezultatom 2:1, Ivanović je pobjednički pogodak postigao u 96. minuti. U igru je ušao u 74. minuti pri rezultatu 1:1, a duboko u sudačkoj nadoknadi iskoristio je priliku i zabio za veliko slavlje gostiju.

VIDEO / Ivanović zabio za pobjedu Benfice u 96., a onda je uslijedio kaos!

Odmah nakon njegova pogotka došlo je do naguravanja među igračima, nakon čega je sudac pokazao crvene kartone. Kod Benfice je isključen bosanskohercegovački branič Amar Dedić, dok je kod domaće momčadi crveni karton dobio Alfonso Trezza.

U isto vrijeme došlo je do kaosa i na tribinama. Navijači Benfice zapalili su dio ograde, zbog čega je izbio manji požar. Ipak, susret nije bio prekinut, a sudac je ubrzo nakon toga označio kraj utakmice.

Momčad koju vodi Jose Mourinho i dalje je neporažena nakon 26 kola portugalskog prvenstva, ali se s 62 boda nalazi na trećem mjestu. Isti broj bodova ima i drugoplasirani Sporting, dok vodeći Porto ima 66. Benfica pritom ima i utakmicu više od oba glavna konkurenta u borbi za naslov.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.