VIDEO / Mladi hrvatski reprezentativac napokon dobio pravu priliku i zabio prvijenac u Bundesligi

U 25. kolu njemačke Bundeslige Werder Bremen je na gostovanju kod Union Berlina slavio s 4:1, a najveća priča za hrvatske ljubitelje nogometa bio je posljednji pogodak na utakmici. Tada je 18-godišnji Patrice Čović u svom 13. nastupu u Bundesligi napokon zabio svoj prvijenac za Werder. On je dobivao minute na kapaljku te je tek dva puta startao za kultnu njemačku momčad. Sada je napokon iskoristio svoju priliku te je zabio svoj prvi pogodak u jednoj od najjačih liga svijeta. Čović je inače redoviti član mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije te jedan od većih hrvatskih talenata.

Union je poveo golom Derricka Kohna iz kaznenog udarca u 18. minuti. No, minutu poslije domaća momčad je ostala s igračem manje, jer je isključen Andras Schafer. Već do poluvremena su gosti iz Bremena napravili rezultatski preokret golovima Oliviera Demana (31) i Jensa Stagea (36). Pobjedu Werdera u drugom poluvremenu su potvrdili Marco Grull (66) i Patrice Čović (90+4), koji je u igru ušao samo dvije minute prije.

Josip Juranović je ostao na klupi za pričuve domaće momčadi.

Werder je ovom pobjedom pobjegao sa 16. pozicije i s 25 bodova došao do 13. mjesta. Union Berlin je na 11. mjestu s 28 bodova.

Devet kola prije kraja vodeći Bayern ima 66 bodova, 11 više od drugoplasirane Borussije Dortmund.

