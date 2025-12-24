VIDEO / U Dinamu je proveo četiri sezone, a sada je na otvaranju turskog Kupa upisao lijepu asistenciju

Podijeli :

U prvom kolu turskog Kupa, koji se igra u tri skupine, Keciorengucu je ugostio Beyoglu Yeni Carsi. Turski drugoligaš na kraju je slavio s 3:1, a jedan od poteza utakmice pripao je bivšem igraču Dinama. Riječ je o Junioru Fernandesu, 37-godišnjem Čileancu, koji je u redovima Modrih bio od 2014. do 2017. godine. U ovoj utakmici krenuo je s klupe, a on je bio zaslužan za treći gol domaće momčadi. Tada je nakon nekoliko brzih poteza nogom uposlio Erkama Develija koji je efektno prebacio gostujućeg vratara za 3:1.

