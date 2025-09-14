VIDEO / St. Pauli preokretom do slavlja, Jakić se ozlijedio

Nogometaši St. Paulija svladali su na domaćem terenu u Hamburgu s 2:1 Augsburg u dvoboju trećeg kola njemačke Bundeslige.

St. Pauliju je to bila druga pobjeda u novoj sezoni te se nalaze na visokom četvrtom mjestu ljestvice. Ove su nedjelje do tri boda stigli nakon preokreta. G

osti iz Augsburga su poveli u 16. minuti golom Riedera, dok je na samom kraju prvog dijela izjednačio Hountondji, dobro reagiravši nakon što nije realizirao jedanaesterac. Gol vrijedan tri boda dao je Sinani u 77. minuti.