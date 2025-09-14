VIDEO / Jakić uživa u najboljim trenucima karijere, sada je zamijenjen nakon što je misteriozno ostao ležati na travi

Bundesliga 14. ruj 202517:05 0 komentara

Nakon što je krenuo savršeno u novu sezonu, Kristijan Jakić je u utakmici protiv St. Paulija izašao pred sam kraj prvog poluvremena. Nije još 100% jasno što se dogodilo jer je Jakić u jednom trenutku samo završio na travi i nije mogao nastaviti susret. Radi li se o ozljedi glave ili mu je samo došlo loše, još uvijek nije potpuno jasno...

Hrvatski reprezentativac je protiv Bayerna je zabio i asistirao, a zatim postigao majstorski pogodak za Hrvatsku u pobjedi protiv Crne Gore 4:0.

Jakić

“Snimku Jakićevog pogotka poslalo mi je 18 tisuća Hrvata, nisam ni znao da imam toliko prijatelja iz Hrvatske”, poručio je Wagner pa nastavio:

“Pitao sam Jakića hoće li i u klubu igrati desnog beka, rekao mi je: Ni slučajno! Kako bilo, zajednički nam je cilj da Jakić igra iznad svoga limita kako bi bio što bliže prvoj postavi reprezentacije.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Bundesliga