VIDEO / Crvena zvezda se izvukla ‘iz mrtvih’ i stigla do važne pobjede u borbi za doigravanje

Baskonia je vodila veći dio susreta (najviše +13), ali ulaskom u posljednju četvrtinu Zvezda je povela. Međutim, kasnije je prosula svojih +7. Kod rezultata 91:91, u samom završetku regularnog dijela, Trenton Forrest je promašio šut za pobjedu domaće momčadi, pa je utakmica na kraju otišla u produžetak.

Gosti iz Beograda nakon dodatnih pet minuta slavili su 108:100 i tako popravili omjer na 19-14, zauzevši deveto mjesto, dok je Baskonia ostala pretposljednja s 9-24.

Prvo ime susreta bio je Forrest s 31 poenom, dok je Crvenu zvezdu predvodio Chima Moneke s 22 poena i osam skokova.

Zvezda sada dijeli skor s još pet ekipa i čeka je uzbudljiv završetak regularne sezone.