VIDEO / Pogledajte spektakularan poen Pavića i Mektića koji je digao publiku na noge

Nikola Mektić i Mate Pavić izborili su prvi bod Hrvatskoj u Davis Cupu u Osijeku protiv Francuske. Svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1. Pavić je digao publiku na noge nakon ovog spektakularnog poena za 6:5 u drugom setu, pogledajte!

