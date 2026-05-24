VIDEO / Pogledajte slavlje iz svlačionice Hulla nakon velike pobjede: Igrači skandirali Jakiroviću

xGrahamxHuntx PSI-24303-0070 via Guliver

U finalu doigravanja za Premier ligu Hull City Sergeja Jakirovića je porazio Middlesbrough golom Ollieja McBurnieja u 95. minuti. Izborili su tako Tigrovi plasman u Premier ligu nakon devet godina čekanja. Momčad koju nitko nije vidio u višem rangu nakon susreta žestoko je proslavila pobjedu, a Hull je dan nakon utakmice objavio snimke iz svlačionice. Jakirović je u svlačionicu ušao s riječima "naprijed, j***ni Tigrovi" nakon čega je uslijedilo skandiranje "Sergej's barmy army".