VIDEO / Tudorov Juventus prosuo pobjedu na samom kraju

Juventus, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Igor Tudor, odigrao je neriješeno 2:2 u gostima kod Villarreala u 2. kolu Lige prvaka.

Domaći je sastav poveo u 18. minuti golom Gruzijca Mikautadzea. Preokret se dogodio na samom startu drugog poluvremena. Za 1:1 je sjajno ‘škaricama’ pogodio Gatti u 49. minuti, a samo sedam minuta kasnije već je bilo 2:1 za momčad Igora Tudora nakon pogotka Conceicaa.

Mogao je Juventus do kraja zabiti još koji pogodak, ali je nakon svih propuštenih prilika uslijedila kazna te je nakon kornera Veiga pogodio za 2:2.