VIDEO / Stravična ozljeda igrača Lakersa nad kojom su se zgrozili i protivnici

Spušten je zastor na prve utakmice polufinalnih serija konferencija, a u objema su slavili lideri na tablici po završetku sezone – Oklahoma City Thunder i Detroit Pistons.

Branitelji naslova pobijedili su Los Angeles Lakerse 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18) na domaćem parketu. Možda previše rutinski, ali znalo se tko je apsolutni favorit bez Luke Dončića.

Najučinkovitiji je bio Chet Holmgren s 24 poena (7/15 za dva, 2/2 za tri i 4/4 slobodna bacanja) uz 12 skokova i tri blokade, dok su Shai Gilgeous-Alexander i Ajay Mitchell dodali po 18 poena. SGA je šutirao 8/14, 0/1 za tri, 2/3 slobodna bacanja i podijelio šest asistencija. Imao je po dva skoka i blokade, ali je i izgubio sedam (od 14 momčadskih) lopti. Mitchell je imao četiri asistencije.

Gostima nije pomogla ni još jedna sjajna partija LeBrona Jamesa, koji je ubacio 27 poena (9/11 za dva, 3/6 za tri i 0/1 slobodna bacanja) uz četiri skoka, šest asistencija i ukradenu loptu uz svega dvije izgubljene i jednu osobnu pogrešku. Igrači kalifornijske franšize izgubili su 17 lopti.

Nažalost, ono što je obilježilo ovu utakmicu bila je stravična ozljeda Jarreda Vanderbilta, nad kojom su se zgražali čak i igrači rivalskog Oklahoma Cityja. Holmgren je zakucao, a Vanderbilt nesretno zakačio tablu, nakon čega je postalo jasno da je slomio prst na prilično nesretan način. Čak su se i igrači Thundera zgrozili.

Serija se nastavlja u noći s četvrtka na petak, a Oklahoma City je ponovno domaćin u utakmici koja bi trebala početi u 3:30 iza ponoći.

U nešto ranijem terminu slavila je i momčad vodećih s Istočne konferencije. Domaćin u Detroitu svladao je Cleveland Cavalierse 111:101 (37:21, 22:25, 24:30, 28:25). Pistonsi su vodili gotovo tijekom čitave utakmice, iako je malo nedostajalo da gosti iz Ohija dođu do preokreta sredinom posljednje četvrtine.

Cade Cunningham predvodio je Detroit do pobjede s 23 poena (4/14 za dva, 2/6 za tri i 9/11 slobodna bacanja) uz sedam asistencija, tri skoka i dvije ukradene lopte, unatoč lošem postotku šuta iz igre. Tobias Harris dodao je 20 poena (5/9 za dva, 1/5 za tri i 7/8 slobodna bacanja) uz osam skokova.

Na drugoj strani najistaknutiji su bili Donovan Mitchell s 23 poena (5/9 za dva, 4/10 za tri i 1/2 slobodna bacanja) i James Harden (5/8 za dva, 1/7 za tri i 9/9 slobodna bacanja) s 22 poena. Iako je imao očajan postotak šuta iz daljine, Harden je uhvatio osam skokova i podijelio sedam asistencija.

Serija će biti nastavljena također u „Gradu motora", a utakmica bi trebala početi sat vremena nakon ponoći u noći s četvrtka na petak.

