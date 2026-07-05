VIDEO / Poen godine na Wimbledonu, Španjolac u stilu Đokovića podigao publiku na noge i slavodobitno legao na travu

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U osmini finala Wimbledona Felix Auger-Aliassime je s 3-2 u setovima nakon velike drame slavio protiv Alejandra Davidovicha Fokine. Mogao je taj meč biti i ranije gotov jer je u četvrtom setu Kanađanin imao servis za meč. Međutim, uz ozljedu je Španjolac uspio smanjiti na 5:4, a potom i osvojiti set sa 7:5. Ipak, tijelo ga je razočaralo u petom setu te je Auger-Aliassime sa 6:1 stigao do svog drugog četvrtfinala Wimbledona u karijeri. Tada je izgubio od Mattea Berrettinija, a sada će igrati protiv Novaka Đokovića koji je s 3-1 bio bolji od Romana Safiullina. Unatoč porazu u ovom meču, šou je ukrao Fokina koji je osvojio možda i poen godine. U četvrtom setu pri zaostaktku 3:1 istrčao je nemoguće te je na kraju u padu fenomenalno osvojio poen za tri gem lopte. Kasnije je osvojio i poen u kojem se ozlijedio pa je tako nekoliko sažetaka otišlo na njegovu stranu, ali ne i pobjeda. Fokina bi, sredinom srpnja trebao napustiti na ATP 250 turniru u Umagu ako se ne odluči otkazati nastup na zapadu Hrvatske.

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