VIDEO / Piastri bolji od Norrisa, uzeo pole position u Zandvoortu

Vozač McLarena Oscar Piastri zauzeo je pole position pred Veliku nagradu Nizozemske, 15. utrke sezone Formule 1.

Australac je u borbi za pole position u Zandvoortu pobijedio svog timskog kolegu Landa Norrisa za 12 tisućinki sekunde. Ovo je Piastriju peti pole position ove sezone. Norris je sve do kvalifikacija bio najbrži na sva tri slobodna treninga.

Najbliži toj dvojici bio je miljenik domaće publike, Max Verstappen.

Od početka trkaćeg vikenda Norris je bio prilično dominantan, no Piastri mu se tijekom kvalifikacija postupno počeo približavati, da bi ga na kraju i pobijedio. Verstappen je također napredovao od početka vikenda, ali naslov junaka dana pripao je Isacku Hadjaru iz Racing Bullsa, koji je osvojio četvrto mjesto, pobijedivši Georgea Russella u Mercedesu i vozača Ferrarija Charlesa Leclerca.

Russell se na kraju morao zadovoljiti petim mjestom, ispred Leclerca i Lewisa Hamiltona u drugom Ferrariju, dok je drugi vozač Racing Bullsa Liam Lawson imao osmo vrijeme. Prvih deset kompletirali su Carlos Sainz Junior u bolidu Williamsa i Fernando Alonso iz Aston Martina.

Prvi dio kvalifikacija obilježio je novi incident vozača Aston Martina Lancea Strolla, koji je uništio bolid u petak tijekom treninga, a zatim je prouzročio nove glavobolje svojim mehaničarima. Kanađanin je izgubio kontrolu nad bolidom, izletio preko šljunka i uspio se vratiti na stazu, ali samo kako bi produžio prema boksu. Strollu je rezervirano posljednje mjesto na startu, a uz njega su tada kvalifikacije završili i vozač Alpine Franco Colapinto, Nico Hülkenberg u bolidu Saubera te dvojac Haasa – Esteban Ocon i Ollie Bearman.

Drugi dio donio je neizvjesnu borbu, a na kraju je Kimi Antonelli u Mercedesu bio prvi ispod crte, ispred vozača Red Bulla Yukija Tsunode. Tada su ispali i drugi vozač Saubera Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly u drugom bolidu Alpine te Alexander Albon iz Williamsa.

Utrka je na rasporedu u nedjelju u 15 sati na Sport Klubu 3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.