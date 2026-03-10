VIDEO / Ovo je boljelo: Nikola Jokić dobio laktom u nos i završio na parketu

Podijeli :

Finalisti Zapada iz prošle sezone odigrali su sjajnu utakmicu. Thunder je u Oklahoma Cityju na kraju pobijedio Denver 129:126. U ovoj utakmici Luguentz Dort je pred kraj ponovno pogodio Nikolu Jokića. U jednoj situaciji kad je išao iznad Jokićevog bloka poletjela mu je ruka koja je završila na licu srpskog igrača. Jokić je pao uhvativši se za lice, nastala je i gužva, a Dort je dobio nesportsku.

