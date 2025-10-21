VIDEO / Mladi Španjolac zabio hat-trick u visokoj pobjedi Barcelone nad Olympiakosom, zabio i Yamal

Podijeli :

Treće kolo ligaške faze Lige prvaka otvorili su Barcelona i Olympiakos. Na Montjuicu su Katalonci ugostili grčki Olympiakos. Unatoč odlučnijem početku, Grci su rano pokleknuli. U sedmoj minuti Barcelona je povela golom Fermina Lopeza, a do kraja je taj rezultat narastao sve do 6:1.

Barcelona je loše otvorila utakmicu i već ih je u prvim minutama morao spašavati iskusni Wojciech Szczesny. Poljak je to uspješno napravio te je Barcelona nakon toga mogla početi s igrom.

Nekoliko minuta kasnije uspjeli su izigrati pritisak Olympiakosa te je na kraju lopta došla do Laminea Yamala. Mladi Španjolac nije uspio uputitit udarac, ali je lopta stigla do Fermina Lopeza koji u sedmoj minuti pogađa za 1:0.

Isti igrač zabio i je i 32 minute kasnije. Ponovno se Olympiakos otvorio, a to je iskoristio 17-godišnji Pedro Fernandez koji je uposlio Fermina. Veznjak Barcelone ponovno se dobro snašao te je lijepo pogodio iza leđa Konstantinosa Tzolakisa za 2:0.

Olympiakos je smanjio u drugom dijelu golom Ayouba El Kaabija. Ipak, crveni karton Santiaga Hezzea onemogućio je Olympiakos u povratku.

Barcelona je iskoristila brojčano stanje na terenu pa je prvo Lamine Yamal bio precizan s bijele točke za 3:1. Nešto kasnije je Marcus Rashford u 74. minuti zabio za 4:1. Samo dvije minute kasnije je Fermin kompletirao svoj hat-trick zabivši lijepo iz poluvoleja za 5:1. Nije Barcelona ni tu stala.

U 79. minuti Rashford je zabio svoj drugi gol na utakmici. Katalonci su tako poveli sa 6:1. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Barcelona je slavila sa 6:1 u trećem kolu Lige prvaka.