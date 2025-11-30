VIDEO / Mbappe iz penala spasio bod protiv Livakovićeve Girone, Barcelona preuzela vrh La Lige

Podijeli :

Real Madrid je nakon pobjede Barcelone protiv Alavesa privremeno pao na drugo mjesto španjolske La Lige. U nedjelju su u gostima kod Girone tražili pobjedu koja bi ih vratila na vrh. Do nje nisu došli te je utakmica završila 1:1.

Prvo poluvrijeme nije bilo dobro za Madriđane. U 40. minuti je zbog igranja rukom Kyliana Mbappea poništen pogodak za vodstvo, a onda je pred kraj prvog dijela Azzedine Ounahi pogodio za šok Real Madrida. Na predah se otišlo s vodstvom Girone od 1:0.

Real se ipak uspio vratiti u susret. U 67. minuti je sudac Ricardo de Burgos Bengoetxea pokazao na bijelu točku, a siguran izvođač bio je Mbappe. Iako je Paulo Gazzaniga, direktna konkurencija Dominiku Livakoviću, pogodio smjer u kojem će Mbappe pucati, udarac je bio precizan i Real je izjednačio na 1:1.

Do kraja susreta obje ekipe su imale svoje prilike. Real je bio nešto opasniji, ali nisu uspjeli doći do gola za vodstvo. Osim što su upisali treći uzastopni remi u La Ligi (Rayo Vallecano, Elche, Girona), ispustili su i vrh prvenstva. Sada su na drugom mjestu s bodom manje od Barcelone koja je u subotu porazila Deportivo Alaves.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.