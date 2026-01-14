VIDEO / Maroko je u finalu AFCON-a nakon drame jedanaesteraca!

Podijeli :

Reprezentacija Maroka je drugi finalist Afričkog kupa nacija, a tamo će u finalu u nedjelju odmjeriti snage s reprezentacijom Senegala.

U polufinalnoj utakmici Nigerija i Maroko su nakon 120 minuta igre odigrali bez golova, pa je pobjednik odlučen nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Obje reprezentacije su pogodile u prvoj seriji, ali potom promašile u drugoj seriji. Treća serija donijela je ponovo pogotke, a četvrta je odlučila finalistu.

Hakimi je bio precizan za Maroko, ali je Onyemaechi promašio za Nigeriju, da bi Youssef En Nesyri odveo Maroko u finale.

