VIDEO / 13. uzastopni poraz za Indianu: Solidan učinak Zupca, Giannis vodio Buckse do pobjede

Košarkaši Milwaukee Bucksa slavili su protiv Indiana Pacersa 134:123 u NBA ligi.

Bucksi su tako prekinuli niz od četiri poraza, dok je Indiana nastavila svoj negativni niz (13. poraz zaredom) te i dalje drži posljednje mjesto na Istoku sa samo 15 pobjeda i 53 poraza.

Giannis Antetokounmpo je po običaju bio najbolji u Milwaukeeju – ovoga puta upisao je 31 poen, 14 skokova i osam asistencija, dok ga je Bobby Portis pratio s 29 poena i 10 skokova.

Kod Pacersa je najbolji bio Aaron Nesmith s 32 poena.

Hrvatski centar Ivica Zubac za Indianu je zabio deset poena te imao sedam skokova i dvije asistencije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.