VIDEO / Loše vijesti za Hrvatsku: Belgija razbila Lihtenštajn i osigurala prvi pot

Belgija je u pretposljednjem kolu skupine J neočekivano kiksala protiv Kazahstana, ali to im, zasad, nije otežalo put na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U posljednjem kolu treba im pobjeda protiv slabašnog Lihtenštajna, a bolji početak utakmice nisu mogli zamisliti. Već u 3. minuti Hans Vanaken pogodio je za 1:0. Loše su to vijesti za Hrvatsku koja se nada čudu i pobjedi Lihtenštajna kako bi ispred Belgije završila u prvom potu u kvalifikacijama za SP.

Do kraja poluvremena, Belgija je povećala vodstvo preko Jeremyja Dokua koji je u 34. i 41. minuti zabio drugi i treći pogodak “Crvenih vragova”.

