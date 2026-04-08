VIDEO / Pogledajte kako su se u Parizu oprostili od legendarnog Lucescua

U bolnicu je primljen u nedjelju, 29. ožujka, nakon što mu je pozlilo na treningu rumunjske reprezentacije, svega nekoliko dana nakon ispadanja iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske. Zbog zdravstvenih problema povukao se s mjesta izbornika. Liječnici su utvrdili srčane tegobe, a nekoliko dana kasnije doživio je srčani udar te je stavljen u induciranu komu. Njegovo stanje ubrzo se pogoršalo i organizam više nije reagirao na terapiju.

Kao igrač, Lucescu je bio kapetan Rumunjske na SP-u 1970, a kasnije je vodio reprezentaciju i na Euru 1984. Tijekom bogate trenerske karijere radio je u brojnim klubovima diljem Europe, uključujući Italiju, Tursku, Ukrajinu i Rusiju, te je bio i izbornik Turske. Najveći trag ostavio je u Šahtar Donjecku, koji je vodio od 2004. do 2016. godine. S klubom je 2009. osvojio Kup UEFA, a ukupno ga je vodio u 573 utakmice, dok je kapetansku vrpcu u tom povijesnom uspjehu nosio Darijo Srna.

Na klupu Rumunjske vratio se s ciljem plasmana na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, no u tome nije uspio.

U znak počasti, uoči utakmice četvrtfinala Lige prvaka između PSG-a i Liverpoola na Parku Prinčeva održana je minuta aplauza. Cijeli stadion je ustao i pljeskao legendarnom rumunjskom treneru, koji je preminuo u 80. godini života.