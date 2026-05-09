VIDEO / Sučić i Ćaleta-Car sudjelovali u velikom povratku Sociedada

U posljednjem subotnjem ogledu 35. kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika, nogometaši Real Sociedada i seviljskog Betisa su odigrali 2:2.

Izuzetno otvorena utakmica prštala je prilikama s obje strane, a nakon prvog dijela postignut je tek jedan pogodak. Strijelac je bio Brazilac Antony u 39. minuti za 1:0 gostiju iz Seville.

Odmah na startu drugog dijela Betis je povećao prednost, Ezzalzouli je u 47. minuti pogodio za 2:0. Potom je dva gola postigao domaći sastav, ali su oba gola poništena zbog zaleđa. Nije to zaustavilo domaćina koji je do kraja stigao do boda. Za 2:1 je strijelac bio Oskarsson u 80. minuti, dok je u 91. Oyarzabal realizirao udarac s bijele točke za konačnih 2:2. Mogao je domaćin u samom finišu i do potpunog preokreta i pobjede, ali ostao je po bod za svakoga.

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za Real Sociedad, dok je Luka Sučić za domaćina zaigrao od 54. minute. Betis je ostao peti, dok je Real Sociedad stigao na sedmo mjesto.

