VIDEO / Emreli objasnio zašto se emotivno slomio na terenu: ‘Osjećao sam se kao da se sve ruši’

U 12. kolu njemačke 2. Bundeslige Kaiserslautern je ugostio legendarnu Herthu. Gosti iz Berlina poveli su u 20. minuti, a to je u drugom dijelu natjeralo domaćeg trenera da u igru uvede Mahira Emrelija, bivšeg igrača Dinama.

Azerbajdžanac je ušao u 63. minuti, ali je samo 14 minuta kasnije zbog nesretne ozljede morao napustiti travnjak. Pogodilo je to bivšeg dinamovca koji nije mogao suzdržati svoje emocije te je uplakan napustio teren. Emreli je u Dinamu bio od 2022. do 2024. godine te je u 32 HNL nastupa upisao devet pogodaka.

Sada je objavom na Instagramu objasnio zašto se tako slomio.

“Povratak na teren nakon dvomjesečne pauze bio je nevjerojatan osjećaj, čak i ako nije dugo trajao. Morao sam izaći zbog ozljede što je, naravno, bilo vrlo bolno. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je sve, samo ne lako, prvo malo treninga, zatim bolest, a tjedan dana prije toga izgubio sam starijeg brata (rođaka) na jako težak i bolan način.

Za mene je ova utakmica trebala biti oproštaj od njega, nažalost ispalo je drugačije. Možda je zato bilo nemoguće zadržati suze, osjećao sam se kao da se sve ruši u meni”, poručio je Emreli.