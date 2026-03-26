VIDEO / Ludnica u Pragu: Irska dvojbenim penalom i komičnim autogolom povela s 2:0, Česi uzvratili golom s bijele točke

U četvrtak navečer je u Pragu Češka ugostila Irsku u polufinalu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Njihove navijače rastužio je sudac koji je u 17. minuti dosudio dvojbeni kazneni udaraca koji je u pogodak pretvorio Troy Parrott, junak kvalifikacija jer je zabio hat-trick protiv Mađarske te dva gola protiv Portugala u ključnim utakmicama.

Ubrzo zatim su Irci nakon kornera zabili jedan od bizarnijih golova. Nakon udarca iz kuta Vladimir Coufal pokušao je izbaciti loptu iz svog peterca, ali je pogodio gredu i nakon toga se lopta od njegovog vratara Mateja Kovara odbila u gol za 2:0 Irske.

Golijada se nastavila u 27. minuti kada je Češka zaradila kazneni udarac. Odgovornost je preuzeo Patrik Schick te je češki napadač bio siguran za 1:2 i povratak domaće reprezentacije u utakmicu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.