VIDEO / Dramatičan remi u oproštaju Alberta Riere od slovenskog nogometa

U posljednjoj utakmici 19. kola Prve lige Slovenije, Maribor i Celje odigrali su neriješeno 3:3. Ujedno je to bila i posljednja utakmica španjolskog trenera Alberta Riere na klupi Celja.

Novoimenovani strateg njemačkog Eintrachta iz Frankfurta, Albert Riera, oprostio se od Celja nakon uzbudljive utakmice na stadionu Ljudski vrt u Mariboru.

Domaća momčad, koja je dominirala u prvom poluvremenu unatoč izostanku nekih ključnih igrača, stigla je do boda u posljednjim trenucima susreta pogotkom Jana Repaša u 92. minuti iz kaznenog udarca.

Maribor je vodio nakon prvog poluvremena golom Oscara Zambrana, no Celje je preokrenulo u razmaku od samo dvije minute pogocima Nikite Josifova i Svita Sešlara.

David Pejić uspio je izjednačiti na 2:2, a oporavljeni Litvanac Armandas Kučys u 89. minuti ponovno je doveo goste u vodstvo, prije nego što je spomenuti Repaš s bijele točke postavio konačnih 3:3.

Unatoč ispuštenoj pobjedi, Celje ostaje čvrsto na prvom mjestu, dok je Maribor treći, s 12 bodova zaostatka.

