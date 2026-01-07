VIDEO / Dončić i LeBron izjednačeni protiv Matkovića, Šarić opet nije igrao

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su sinoć u New Orleansu sa 111:103 nadigrali domaće Pelicanse, a Luka Dončić i LeBron James postigli su po 30 poena svaki za pobjedu gostujuće momčadi.

Dončić je također imao 10 asistencija, dok je James imao osam skokova i osam asistencija za Lakerse kojima je ovo treća uzastopna pobjeda. Deandre Ayton je dodao 18 ubačaja i 11 skokova za Lakerse koji su su otvorili zadnju četvrtinu serijom 9-0 i preuzeli kontrolu nad utakmicom. Trey Murphy III imao je 42 poena, što je njegov osobni rekord za New Orleans, kojem je ovo osmi uzastopni poraz. Zion Williamson dodao je 15 poena, a Derik Queen 10 poena, 13 skokova i osam asistencija. Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je 9:41 minutu za Pelicanse i utakmicu završio sa šest koševa (šut iz igre 2/3, trice 0/1) i dva skoka.

Dallas Mavericks su u gostima sa 100:98 pobijedili Sacramento Kingse, a slavlje im je osigurao Brandon Williams koji je zabio tricu u posljednjoj minuti i postigao 14 od svojih 18 poena u drugom poluvremenu. Cooper Flagg je imao 20 poena, osam skokova i šest asistencija, a Mavericksi su prekinuli niz od sedam poraza u gostima. Anthony Davis je dodao 19 poena i 16 skokova za drugu uzastopnu pobjedu Dallasa koji ni u jednom trenutku jtaimice nisu vodili s više od dva koša. DeMar DeRozan je postigao 21 poen za Sacramento, ali njegova trica s osam metara neposredno prije zvuka sirene za kraj odbila se od koša. Dario Šarić nije igrao za Sacramento. Poraz je bio šesti zaredom za Kingse.

POVEZANO VIDEO / Dončić ovim potezom oduševio našeg komentatora: ‘Aktivirao se Luka Magic’

Memphis Grizzlies su kod kuće sa 106:105 pobijedili San Antonio Spurse, a Santi Aldama je blokirao potencijalno pobjednički šut De’Aarona Foxa 5,2 sekunde prije kraja. Cam Spencer je zabio 13 od svojih 21 poena u zadnjoj četvrtini za Memphis uključujući i koš kojim je doveo Grizzliese u vodstvo 37,3 sekunde prije kraja. Minutu ranije, pogodio je tricu i smanjio prednost San Antonija na 105-104. Jaren Jackson Jr. je također zabio 21 koš ugrabivši i devet skokova. Jock Landale je pobjedi svoje momčadi pridonio s 19 poena i devet skokova, a Vince Williams Jr., koji se vratio nakon duge ozljede, završio je utakmicu s 15 poena, šest skokova i pet asistencija. Victor Wembanyama je ušao s klupe i predvodio Spurse s 30 poena. Julian Champagnie dodao je 23 poena i osam skokova, a Stephon Castle 15 poena i osam skokova.

Cleveland Cavaliers su u Indianapolisu sa 120:116 bili bolji od Indiana Pacersa kojima je ovo 13. poraz zaredom. Darius Garland ubacio je 29 koševa uz šest asistencija u pobjedi Clevelanda, Evan Mobley je dodao 20 poena, a Jarrett Allen završio je s 19 poena i 12 skokova. Kod Indiane najbolji je bio Pascal Siakam koji je zabio 22 koša, a pratio ga je Jay Huff s 20. Indiana, koja je izgubila 12 uzastopnih utakmica četiri puta otkako se pridružila NBA ligi 1976. godine, ima najgori domaći omjer u ligi s 5-15.

Minnesota Timberwolves su sa 122:94 kod kuće svladali Miami Heat, a do pobjede ih je predvodio Anthony Edwards s 26 poena.Jaden Daniels dodao je 19 poena za Minnesotu, koja je pobijedila u trećoj utakmici zaredom. Julius Randle s 15 poena i 11 skokova te Rudy Gobert s 13 poena i 17 skokova ostvarili su double-double učinak. Svjetla točka za Heat bio je povratak Tylera Herra, koji je igrao prvi put od 9. prosinca. Nije pokazivao znakove ozljede desnog palca, završivši utakmicu sa 17 poena i devet skokova u 29 minuta s klupe. Najbolji strijelac poražene momčadi bio je Norman Powell 21 košem.

Washington Wizardsi su upisali petu pobjedu u zadnjih sedam utakmica nadigravši na svom terenu sa 120:112 Orlando Magic. Do pobjede ih je s 27 pogodaka vodio CJ McCollum, dok je Alex Sarr dodao 23 koša uz osam skokova.Novak Orlanda Jase Richardson postigao je 20 poena, što je njegov osobni rekord, a Desmond Bane postigao je 15 poena za Magic, koji je imao 19 izgubljenih lopti što je dovelo do 29 poena Washingtona. Magic je smanjio zaostatak od 26 poena na dva poena pred kraj utakmice, ali serija Wizardsa 10-2 osigurala je njihovu pobjedu.

NBA rezultati:

Washington Wizards – Orlando Magic 120:112

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 116:120

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 106:105

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 122:94

New Orleans Pelicans -LA Lakers 103:111

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 98:100

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.